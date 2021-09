En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para referirse a las censuras que estaría recibiente por parte de YouTube el videoclip ‘Bye Bye’ de Micheille Soifer.

Para la figura de ATV todo se trataría de una idea ‘marketera’ para generar más reproducciones del material audiovisual.

“La noticia más falsa de lo que va del año, Michelle Soifer lloriqueando denuncia que le van a censurar su video por ser muy sensual. Que se alucinará, pero su marketing chicha creo que no le está funcionando”, dijo al inicio.

“Como ha visto que el último video que a subido a YouTube no tiene los views que debería tener, no se le ocurrió mejor idea que sembrar polémica para que la gente tenga interés en ir a verlo decir: ‘Ay estoy muy sexy en ese video entonces YouTube me va a censurar’”, agregó Magaly.

Días atrás, Micheille Soifer compartió un video en sus redes sociales en donde explicó lo que sucedió con su videoclip.

“La verdad me siento muy triste y muy mortificada porque me están prohibiendo promocionar mi videoclip Bye Bye porque lo catalogan como muy sensual. Realmente me pone mal porque siento que ha habido todo un equipo de trabajo, todo un esfuerzo para poder presentarles lo mejor de mí y es lamentable lo que está sucediendo”, se le escucha decir en el video.

Pese a la censura del videoclip, Soifer se mostró agradecida con sus seguidores: “Igual muchísimas gracias a las personas que me están poyando, que me están escribiendo en las redes sociales, todo esto es por ustedes”.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina disfruta de primera clase en avión

Magaly Medina disfruta de primera clase en avión. (Instagram) null