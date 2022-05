La conductora Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Martín Vizcarra, a quien calificó de “jugador” luego que el programa Panorama divulgara unos chats comprometedores entre el expresidente y Zully Pinchi, excandidata al Congreso por Somos Perú y exesposa de Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo.

“Panorama lo que destacaba era que en febrero el exmandatario había pedido permiso al Poder Judicial para viajar -porque él no puede moverse de su lugar de origen- para ir a hacer un juramento a las nuevas bases de su agrupación. Pero bueno, parece que aprovechó el sol cusqueño para invitar a una amiguita a que fuera al Cusco y hospedarse en un hotel y para que nadie sospechara le dijo que ella tenía que decir en el hotel al llegar que era la novia de su jefe de campaña, de su asesor más cercano”, relató la Medina en su reciente programa “Magaly TV: La Firme”.

Asimismo, leyó en vivo los chats entre Vizcarra y la excandidata al Congreso, donde resaltó que era Pinchi la más amorosa en la conversación, mientras que el exmandatario se mostraba un poco distante. “Vizcarra sabía que era un roche. Claro, un hombre casado, pero a esta mujercita parecía importarle cero”.

Magaly Medina tras chats íntimos que exponen presunta infidelidad de Martín Vizcarra

“Cómo hay estas mujeres que no les importa que el hombre esté casado, van, se arriesgan. Y él, un jugador por supuesto. un tramposo, mentiroso. Y ese tipo lo hemos tenido como presidente. Si tu no tienes una escala de valores firmes, haces esto”, aseveró la conductora.

Niega infidelidad

En una entrevista a RPP, Vizcarra Cornejo negó que haya cometido alguna infracción a las reglas de conducta que el Poder Judicial dictó en su contra, o alguna disposición en la resolución que le autorizó viajar a Cusco a fines de febrero de este año. Asimismo, rechazó haber sostenido una reunión con una excandidata al Congreso por Somos Perú, en un hotel de Cusco.

“No me reuní en las condiciones que han afirmado. No me he reunido en las condiciones que han dicho, absolutamente falso [Se sugiere una relación sentimental o infidelidad. ¿Ha sido infiel?] No, eso lo descarto completamente”, respondió.

Martín Vizcarra insistió que no sostuvo una reunión en esos términos con Zully Pinchi y descartó que puedan salir audios o videos que lo contradigan.

