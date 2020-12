Luego que el futbolista Jean Deza fuera intervenido por la policía por participar de una fiesta clandestina, realizada en la discoteca Caos, en el distrito de San Martín de Porres, la conductora Magaly Medina tuvo duras palabras contra el exjugador de Alianza Lima.

Durante su programa “Magaly TV, la firme”, la conductora aseguró que el polémico deportista “nunca ha sido ejemplo de profesionalismo” y que “jamás se comprometió” con las instituciones deportivas que lo contrataron.

“¿Qué podemos esperar de (Jean) Deza? Nunca ha sido un ejemplo de profesionalismo, de responsabilidad ni de compromiso con nada en lo absoluto. Este muchacho jamás se comprometió con su camiseta, jamás se comprometió con ningún equipo ni mujer”, señaló la conductora de televisión.

“Este chico que tiene varios hijos de varios compromisos, que ha sido acusado de agresor físico y psicológico, que lo vimos más preocupado por la diversión, la juerga y las noches. Al parecer no ha madurado, no me asombra nada, es una raya más al tigre y terminará peor que (Reimond) Manco”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina también señaló que el exfutbolista de Alianza Lima se preocupa más por su vida social que por su carrera deportiva.

“A él le preocupa más su fiesta, la diversión. Ni siquiera ha cumplido sus metas personales, no es un padre responsable, no es una persona confiable. No se sabe comprometer con nadie ¿Qué esperan? No es ejemplo de nada”, precisó.

