Luego que Yahaira Plasencia contara al diario Trome que su “plus” en cada show es el baile, la conductora Magaly Medina no pudo evitar dar su opinión al respecto e ironizó con las declaraciones de la salsera.

En la reciente emisión del programa “Magaly TV, la firme”, la conductora se refirió a Yahaira Plasencia y le dedicó un potente mensaje. “Ella dice que el baile es su plus, yo quiero decir una cosa, ¿quién te ha engañado que cantes bonito, Yaha? ¿Quién ha sido, tu manager, tu tío, tu mamá, tu papá, tus hermanos?, pero quién te ha engañado así”, dijo Magaly.

Asimismo, Medina criticó duramente a Yahaira Plasencia al asegurar que hasta su productor, Sergio George, es consciente que la salsera peruana no puede cantar y bailar al mismo tiempo durante sus shows.

“No, no te engañes, no quieras engañarle a la gente porque no somos estúpidos, nosotros no somos brutos, cuando tú bailas no puedes cantar, entonces por eso haces playback, o cantas o bailas, el propio Sergio George lo ha reconocido”, señaló Medina.

“No cantas en vivo porque te concentras en mover el totó, el totó no es tu plus, el totó era en un momento determinado algo que tú hacías bien, pero ahora como sales al extranjero ves que hay cantantes que mueven el totó mejor que tú”, agregó.

