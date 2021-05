La conductora Magaly Medina se refirió a Sheyla Rojas en su programa luego que la “influencer” señaló en redes sociales que no aceptaría una entrevista de “Magaly TV: La Firme” porque “no les alcanza el presupuesto”.

“Ella (por Sheyla Rojas) dice que jamás nos dará una entrevista porque tampoco nos alcanza el presupuesto. Eso es cierto, no nos alcanza, nosotros acá no tenemos el presupuesto como el de Televisa. Somos canales chicos y vivimos en una pandemia. Somos canales pujantes y no tenemos para pagar, como se pagaría en Hollywood. Esto es Chollywood y aquí no podemos pagar los 20 mil dólares que ella pretendía cobrarnos por darnos una entrevista”, señaló Medina en su programa de ATV.

“Para empezar, acá ganamos en soles. Bueno, 10 mil soles tal vez podría ser, pero ni eso porque tendríamos todos que trabajar horas extras para hacer una chancha y pagarle a ella”, añadió entre risas.

En otro momento, Medina hizo énfasis de que no necesita dinero de otras personas para salir adelante. “Yo no voy por el mundo pidiendo que me paguen los pasajes”, sentenció.

“Esa no es la filosofía de mi vida, yo toda la vida he trabajado y no he necesitado de pasar en cama en cama de ningún hombre y de ningún jefe o algo por el estilo para lograr lo que tengo en mi vida, por eso yo voy caminando con la frente bien en alto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas confiesa que está enamorada

Sheyla Rojas confiesa que está enamorada