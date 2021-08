Los televidentes fueron testigos de la manera abrupta en que Magaly Medina cortó su entrevista con Susy Díaz en la noche del miércoles 4 de agosto. Esta situación se dio luego que la excongresista defendió a su expareja, Walter Obregón, quien fue denunciado por maltrato físico y psicológico.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” se mostró indignada por cómo Susy Díaz defendió a su expareja sentimental, pese a las desgarradoras declaraciones de Iris Castillo, víctima de agresión por parte del ‘Príncipe de Huarmey’.

“No veo ningún golpe, la veo bien. ¿Dónde está el ojo morado? ¿Dónde está la boca rota?”, dijo Susy Díaz en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

Finalmente, Medina no pudo tolerar las declaraciones que Susy Díaz y tuvo que cancelar la entrevista. “Para ti la venganza es más importante... qué irresponsable eres Susy. Yo pensé que tenías un mejor corazón”, expresó la periodista.

Ante esta situación, en esta nota se presentará las otras discusiones que protagonizó la conductora de “Magaly TV: La Firme” con sus invitados.

Magaly Medina y su enfrentamiento verbal con Yahaira Plasencia

En julio de 2021, Yahaira Plasencia y la periodista de espectáculos protagonizaron una acalorada entrevista televisiva. Desde el inicio del diálogo, la intérprete de “Cobarde” se mostró muy arisca con Magaly Medina, incluso la salsera se burló de la presentadora por su reciente reconciliación con el notario Alfredo Zambrano.

“Te voy a cantar a ti (por Magaly Medina) y para todas las parejas que terminan y vuelven... Uy sí, ella volvió, pero bueno, yo no tomo el café dos veces y está bien”, expresó Yahaira entre risas.

Ante esta situación, Magaly se mostró claramente incómoda y trató de defenderse. “Ese es el marido con el que me casé. Además, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido. Solo te estoy respondiendo, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido y él tampoco me los puso. Así que solo me tomo el café de mi marido”, señaló.

La fuerte discusión de Medina con el cantante John Kelvin

Antes que John Kelvin fuera denunciado por su esposa Dalia Durán y terminara en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho, el cantante de cumbia protagonizó una acalorada discusión telefónica con la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

En la recordada entrevista, el cantante mencionó temas privados de la madre de sus hijos y sin pruebas, el músico la acusó de infiel a nivel nacional.

Medina se mostró indignada por la acusación y terminó peleándose con John Kelvin. En esta ocasión, la periodista le pidió a su producción que corte la comunicación por faltarle el respeto a Dalia Durán.

Alfredo Adame le declaró la guerra a Magaly Medina en televisión nacional

Medina también ha protagonizado enfrentamientos con personalidades internacionales. En 2020, la presentadora se peleó con el actor mexicano Alfredo Adame a través de un enlace en vivo.

En medio de una acalorada discusión con Adame, la celebridad mexicana recordó el pasado de Medina en prisión. La periodista no se quedó de brazos cruzados y calificó de “vómito” al actor de telenovelas. La pelea entre la conductora y Alfredo traspasó las fronteras y fue la ‘comidilla’ en medios de espectáculos mexicanos.

“Realmente es un vómito de la humanidad este hombre. Es aborrecible por donde lo vean y no hay que ponerse a su nivel... Es de esas personas agresivas que tienen tanta ira acumulada, producto quizás de un problema que han tenido de chicos... Este chico está para enviarlo hace rato al psiquiatra”, sentenció Medina.

El día que Angie Jibaja recordó que Magaly Medina tenía un esposo adicto

Siguiendo con las más comentadas discusiones en el set de Magaly Medina, nadie puede olvidar la fuerte discusión que tuvo la presentadora con Angie Jibaja en 2021.

En medio de una acalorada entrevista, Medina le pidió a Angie que pase por una prueba toxicológica tras sus incongruencias al referirse a su trabajo de ese entonces y a la tutela de sus pequeños hijos.

A manera de “defenderse”, ‘La chica de los tatuajes’ señaló que ella no consume alguna droga, pero recordó que Medina tenía un esposo que era adicto a estas sustancias.

La mujer de prensa no se quedó callada y admitió que sí tenía un esposo que resultó ser adicto y por ello lo dejó. “Yo no he desperdiciado mi vida por las drogas”, sentenció Medina.

La discusión se puso más fuerte y Magaly terminó interrumpiendo la entrevista para pasar a una nota informativa de su espacio de espectáculos.

La épica pelea de Janet Barboza y Magaly Medina en el set de “Magaly TV: La Firme”

La conductora de televisión visitó el set de “Magaly TV: La firme” en marzo de 2020 tras la cancelación de “Válgame” de Latina y protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con la periodista Magaly Medina.

La acalorada discusión se dio cuando la producción del programa presentó una nota en que se mostró el pasado de la exconductora de la “Movida de los sábados”. Ello molestó a Barboza y apenas empezó la entrevista, la animadora resaltó la transformación de Medina con el paso de los años.

“Bien fresca eres para decirme y adjudicarme cosas cuando tú eres la campeona y maestra de las cirugías. No seas fresca Magaly, la animadora que tiene más cirugías en televisión eres tú y lo sabes”, expresó Janet.

“Basta con comparar tus fotos antiguas. Magaly te has hecho de todo, hasta el pie te has hecho, toda la cara. Y no es que sea ignorante, pero a ti te encanta decirle a la gente lo que tú crees, pero alguien te dice a ti lo creemos que tú te has hecho y sales diciendo que eres natural” , agregó.

Ante los ataques de Barboza, Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y resaltó que ella ingresó al mundo televisivo por su profesionalismo y no precisamente por su cuerpo.

