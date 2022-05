La conductora de televisión Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa del último miércoles para lanzar una dura crítica contra “América Hoy”, presuntamente por copiar la pauta de su programa en ATV casi todos los días.

Durante un momento de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ resaltó el trabajo de su equipo de producción para armar su pauta, pero existe otro espacio que solo “dan la vuelta” y copia el contenido de su programa.

“Acá nos matamos trabajando, empezamos a las 10 a.m. armando la pauta, rebanándonos los sesos para crear temas en que la noche los entretenga; sin embargo, hay gente que no tiene creatividad, que no quiere trabajar, son productores de puro nombre, engreídos de sus jefas, entonces agarran su cuaderno a esta hora de la noche y ven qué temas tiene Magaly y mañana les dan la vuelta, así hace su pauta, para eso les pagan, para copiar mi programa”, manifestó Medina.

En esta línea, Magaly Medina lamentó que durante la última edición de “América Hoy” se haya tocado el tema de Tula Rodríguez y su disputa legal con los hijos de Javier Carmona, pero que no le hayan dado los créditos a su programa.

“Acá lo tocamos, las personas vinieron acá a hablar conmigo, y ellos ni siquiera dicen Magaly ayer sacó una entrevista, ellos lo sacan de los rebotes de los periódicos, pero esa es mi chamba, agradézcanlo, por qué se roban un trabajo que no es suyo”, expresó la presentadora de TV.

Asimismo, Magaly Medina -notablemente ofuscada- pidió a la producción de GV Producciones, liderada por Gisela Valcárcel que “ponga orden”. “Le paga a su productor para que me mire todas las noches y encima luego se dan el lujo de criticarme”, aseguró la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

“Ya pon orden, Gisela, en vez de estar ahí con tus versículos de la biblia dándotelas de santurrona, diles que también se castiga el plagio, la copia, la ociosidad de su gente”, añadió Medina.