Magaly Solier declaró para el programa “Magaly TV: La Firme” luego que su exesposo Erick Mendoza acusó a la actriz peruana de abandonar a sus hijos y de no cumplir con la manutención de los pequeños, pese a la exigencia de un juez de familia.

En su defensa, la actriz de la película “La teta asustada” indicó que el padre de sus hijos no se hizo cargo de los pequeños por muchos años.

“Mis hijos tenían todo lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo todo el costo, pero yo no le voy a dar nada”, sentenció.

“Para esto tienen un padre profesional, yo soy una madre campesina, borracha, mala madre y loca”, añadió de manera sarcástica.

Además, ella hizo una grave acusación y reveló que perdió a un bebé cuando sufría maltratos por parte de su entonces esposo.

“Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. ¡Me empujó! Hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idio** solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé cuando aborté de tanto golpe”, contó.

