Giuseppe Benignini fue acusado en el programa “Magaly TV: La firme” de maltrato animal, tras dar en adopción a su mascota ‘Baloo’ y luego reclamarla como suya, pese a que el can tenía heridas y presentaba un notorio descuido.

Una joven, que no quiso revelar su identidad, afirmó que conoció al popular “Principito” seis meses antes porque también tiene un can de raza San Bernardo. Él le pidió ayuda, pues no podía con los gastos que genera la mascota y ella se lo llevó.

La mujer contó que la mascota tenía una fuerte alergia, motivo por el que tiene una herida en carne viva en su lomo y, además, está bajo de su peso para su edad y raza. “Estaba muy descuidado”, señaló la joven.

Sin embargo, luego que ella tuvo al perro, Benignini apareció en su casa con la Policía pidiéndole el animal. Este cambio de actitud se debería a que Micheille Soifer, expareja del modelo, le pidió que no dé a la mascota en adopción aún, pues no quería “quedar mal”.

“Porque la prensa va a decir que tenía razón... Sería cuestión de quedármelo por unas semanas, unos días a esperar que todo baje, como si nada hubiera pasado”, comentó el modelo en un audio explicando el por qué quería la mascota de nuevo.

Ante los hechos, Magaly Medina criticó que Micheille Soifer y Giuseppe Benignini hayan abandonado a la mascota y solo lo hicieron por cuestión de imagen en. redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Así lucía Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, antes de ser famoso

En el programa América hoy revelaron los expedientes secretos de diferentes personajes de la farándula. Mira aquí cómo lucía Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer. (Fuente: América TV)