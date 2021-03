Maju Mantilla, conductora de “En boca de todos”, recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre su estado de salud luego de que se diera a conocer que dio positivo a coronavirus (COVID-19).

La figura de televisión reveló que se encuentra aislada en su casa. Además, confesó que sus hijos también se realizaron una prueba de descarte y salió negativo.

“Hola amigos. Quiero darle las infinitas gracias porque vengo recibiendo mensajes muy bonitos, mensajes de preocupación por mi estado de salud. Efectivamente di positivo a la COVID-19 y me encuentro en este momento aislada en un cuarto en mi casa, y con bastante preocupación, yo tengo a mis hijos, pero gracias a Dios ellos están bien, se hicieron una prueba y salieron negativo”, dijo Mantilla con la voz entrecortada.

Maju se sinceró con sus fans y dijo sentirse apenada porque no podrá acompañar a sus pequeños hijos en el retorno de las clases virtuales.

“Hoy empiezan clases. Las clases virtuales en el colegio, yo como mamá quiero estar con ellos, pero no se va a poder, ellos son tan pequeñitos que quieren que mamá esté ahí, eso no va a ser posible y ya han entendido. Lo que más me alivia es que ellos están bien de salud”, acotó.

Finalmente, la conductora de televisión reveló que hasta el momento no ha presentado síntomas y envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que le brindan en estos momentos difíciles.

“Yo por el momento no presento síntomas, pero de igual manera, hay que seguir las indicaciones del doctor, que es lo estoy haciendo y nada solo decirles que los quiero muchísimo que agradezco mucho su apoyo”, añadió.

