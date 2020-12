Maju Mantilla y Tula Rodríguez, conductoras del programa “En boca de todos”, se pronunciaron respecto al triple choque que protagonizó Sofía Franco la noche del domingo en el distrito de La Molina.

Rodríguez manifestó que Sofía cometió un delito por el que debe pagar, pues no solo puso en riesgo su vida, sino también la de los demás.

“Sí tú cometes un error, hay una consecuencia y ella tiene que pagarlas. Es de verdad, sorprendente, lo que ella ha hecho, el tema del alcohol es un tema personal, pero manejar no es solo es pensar en uno, sino en los demás. Es un delito y eso se tiene que pagar”, enfatizó Tula.

Mantilla señaló que “no se justifica su accionar porque ha puesto en peligro su vida, en peligro la vida de los demás. Ella está muy arrepentida por lo que ha pasado”.

Por otro lado, las figuras de América Televisión se mostraron en desacuerdo con el comunicado que Álvaro Paz de la Barra envió horas después del accidente protagonizado por Sofía, en donde informó públicamente que estaba separado de la exconductora de televisión.

“Me sorprendió las declaraciones y aunque las cosas estén mal, es ahí donde exactamente uno tiene que estar apoyando. El apoyo no tiene que ser cuidándome de que estoy separado, no. Qué mal lo que pasó con Sofía, qué mal el actuar, pero la del esposo también deja mucho que desear”, dijo Tula.

La exreina de belleza señaló que no era el momento indicado para que Álvaro Paz hiciera pública la noticia. “Creo que no era el momento de decirlo, en todo caso lo hubieran hecho antes o en otro momento y no justo en esta situación delicada en la que tiene que apoyarla. No me pareció el comunicado”, acotó.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez critican comunicado de esposo de Sofía Franco. (Foto: captura)

