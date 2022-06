Maggie Liza, madre de la exmodelo Angie Jibaja, rompió su silencio para arremeter en contra de Romina Gachoy, luego que publicara un video de sus nietos saludando a Jean Paul Santa María por el Día del Padre.

La progenitora de la ‘chica de los tatuajes’ se mostró en contra que la modelo argentina exponga a sus nietos en Instagram al considerar que su cuenta en esta red social es un sitio no apto para menores.

“Hoy, para mí, ha sido un día terrible, ya que me enviaron un link donde vi a mis nietos enviando saludos en una página de adultos. (…) Me siento indignada, en qué cabeza cabe hacer algo así, no solo exponer a mis nietos en las redes no bastó, sino que (también) tenía que ser en una página de desnudos”, escribió.

La mamá de Jibaja se mostró indignada con este hecho, por lo que no dudó en hacer un llamado a las autoridades al asegurar que le preocupa la educación de sus nietos.

“No juzgo la vida de nadie, pero sí como eduquen a mis nietos, ojalá el Ministerio de la Mujer ponga cartas en el asunto”, sentenció, sin embargo, horas después decidió borrar la publicación.

Murió abuelo de Angie Jibaja:

El pasado 14 de mayo, Maggie Liza dio a conocer la lamentable partida de su padre, Fidel Liza, abuelo de la modelo Angie Jibaja.

“A todos los familiares, amigos, todos, los invito a darle el último adiós a mi papito. Les ruego a quienes asistan portar su carnet de vacunación, muy agradecida a todos por su muestra de cariño hacia él”, se lee en el post de la madre de la actriz.

