La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, vivió un tenso momento durante una entrevista con el programa “América Hoy”. En la conversación, la madre de la modelo salió en defensa de la relación entre su hija y el bailarín Anthony Aranda.

Tras increpar a Janet Barboza por “engañar al público”, Ethel Pozo señaló que Anthony Aranda no le parece una buena persona porque se habría metido en el matrimonio de la modelo con el futbolista. Ante esta declaración, Celia Rodríguez salió en defensa del ‘activador’.

“Él no se metió en un matrimonio, ellos estaban separados. La otra persona (Rodrigo Cuba) también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente y de seguro jamás va a salir, pero algún día se va a saber la verdad... Melissa vende más, lógicamente”, manifestó Rodríguez.

En otro momento de la entrevista, la madre de Melissa Paredes aseguró que su nieta, fruto de la relación entre su hija y Rodrigo Cuba, desconoce que Anthony Aranda sea pareja de la modelo.

“Anthony Aranda, incluso para Mía no es nada de Melissa (Paredes). No es un desconocido porque es parte de la casa, ella no sabe que es pareja de Melissa, está muy pequeña para entender estas cosas. Es lo mismo que hace Rodrigo con su pareja”, añadió en otro momento.

