Melissa Paredes cumplió este jueves un año más de vida, sin embargo, este cumpleaños será distinto para la actriz, ya que deberá estar alejada de la hija que tiene con Rodrigo Cuba por disposición de las autoridades.

Ante estos complicados momentos, Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, utilizó sus redes sociales para enviarle un profundo mensaje a su hija por su onomástico número 32.

“Quiero verte sonreír a pesar de las circunstancias, sé que pronto se dará lo que tu corazón anhela. Dios te ilumine, te proteja siempre, mi preciosa hijita. Fe”, escribió en su storie.

Melissa Paredes reaparece en redes sociales:

Tras mantenerse alejada de los reflectores en medio de la batalla judicial que mantiene con su expareja Rodrigo Cuba, Melissa Paredes reapareció en su cuenta de Instagram para mostrar cómo celebra su cumpleaños.

La recordada protagonista de “Ojitos Hechiceros” se mostró convencida de que Dios la está haciendo pasar por pruebas duras porque tiene un propósito para ella.

“Hoy Dios me regaló un año más de vida. Él hizo que hoy ya abra mis ojos, me dio salud y fuerza para seguir. Todos ustedes saben que amo mis cumpleaños, soy consciente que este será diferente. Pero también soy consciente que Dios nos regala la vida para disfrutarla. Y por más tormentas que uno pase, si estamos sujetos de su mano, créanme que podemos soportar mucho dolor y solo porque él no nos pasa por una tormenta sin ningún propósito. Tal vez no solo veamos en el momento, pero tengo esperanza que muy pronto sabré el para qué...”, indicó.

El mensaje de Melissa Paredes fue acompañado con una foto en la que aparece en su cama sosteniendo un enorme arreglo de rosas rosadas que le regaló su pareja, Anthony Aranda.

“Y me van a disculpar, pero hoy celebraré mi día, compartiré con los que más amo y haré ciertas cosas que muchos me piden en mensajes. Los amo y quiero que sepan que hoy soy más fuerte que ayer, gracias a Dios”, acotó Melissa Paredes.

VIDEO RECOMENDADO:

Alejandra Baigorria saluda a Mario Hart por ser papá otra vez

Alejandra Baigorria saluda a Mario Hart por ser papá otra vez