A través de su cuenta oficial de TikTok, el cómico Manolo Rojas compartió un video en el que se ve que le pide a Andrés Hurtado que lo lleve a trabajar a TV Azteca, una de las grandes cadenas televisivas de México donde el presentador peruano tendrá un programa propio próximamente.

El primero en aparecer en el clip es Manolo, quien explica que está caminando por las calles del distrito de Miraflores mientras es seguido por un chico, al enfocarlo se aprecia que se trata del conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”.

“Aquí en Miraflores, caminando un ratito, me he quitado la mascarilla porque hay un chico que me está siguiendo, no sé qué quiere”, comentó en un inicio Rojas. “Yo te sigo, en primer lugar, estamos en la zona de Miraflores, no estamos en Huaral. Entonces, ¿Quién sigue a quién? Respira aire de marca”, aseveró el popular ‘Chibolín’.

Tras ello, Manolo Rojas confesó que le quería hacer un pedido a la figura de Panamericana Televisión. “Te voy a decir la verdad. Llévame a TV Azteca, por favor”, comentó el integrante de “El Reventonazo de la Chola”.

Al escucharlo, el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” le hizo un gesto de desaprobación. A lo que Manolo respondió: “No califico, pero por qué. Si tú has llegado”. “Distancia. Debes tener ‘charm’ (tener carisma, ángel)”, puntualizó el papá Josetty Hurtado.

Manolo le recordó los momentos que han compartido en el pasado. “No te acuerda cuando hemos ido a comer chicharrón al mercado del Callao. No te acuerdas cuando me llevabas a comer pescado, en el jirón Cusco, encima nos cuadraron. ¿No te acuerdas?”, increpó Rojas.

Finalmente, Hurtado evitó responder a su compañero y le pidió que se retire. “Taxi llévalo. Guardias, por favor, el señor. Ahí está tu carro”, comentó.

