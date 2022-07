La actriz Marcela Luna le respondió a Magaly Medina luego que la conductora de ATV la calificó de “desconocida”, pese a trabajar en el elenco de “El reventonazo de la Chola” de América TV.

“Ahora Jazmín Pinedo canta el bingo en un canal de YouTube desconocido donde aparece una imitadora de Monique Pardo, una doble que no lo hace tan mal, pese a ser una desconocida”, comentó Medina hace unas semanas en “Magaly TV: La Firme”.

La cómica afirmó que acepta todo tipo de crítica, pues es consiente de que gracias a ello le servirá para mejorar en su carrera artística.

La integrante del ‘Circo de las estrellas’ y del programa ‘El reventonazo de la Chola’ agradeció las críticas de Magaly Medina, quien afirmó que a pesar que desconoce su nombre, reconoció su talento tras ver una imitación suya de la popular Monique Pardo.

“Mi imitación de Monique Pardo es una de las más populares, pero soy una artista, y aunque la señora Magaly Medina diga que no me conoce yo canto, bailo, soy comediante, estoy grabando una película muy exitosa y trabajo en el programa humorístico número uno de la televisión”, dijo en un primer momento Marcela Luna.

Además, Luna remarcó que entre sus últimas participaciones como actriz fue en la serie “Junta de Vecinos”, cuyo horario en el part time fue unos de los más sintonizados.

“En este momento comparto con mis compañeros el ‘Circo de las estrellas’, pero tengo que decirle a la señora Magaly que me inicié en ATV en un reality de canto y con mucha humildad seguiré forjando mi carrera sin escándalos. Poco a poco trataré de llegar alto por el bienestar de mi familia. La señora Medina dice que no me conoce porque nunca me ha ampayado con futbolista, ni soy una chica Tulum”, puntualizó Luna.