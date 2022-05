Tras los rumores de un posible romance entre Marcelo Gallardo y la periodista Aina Moine, se reveló que el actual entrenador del club River Plate de Argentina está separado de la madre de sus hijos Geraldine La Rosa, según precisó el programa “Socios del espectáculo”.

La panelista Luli Fernández fue la encargada de dar a conocer la noticia y contó detalles sobre la separación de Marcelo Gallardo y la madre de sus hijos. “Separación confirmada y tenemos las nuevas pruebas”, anunció Adrián Pallares antes de la intervención de Luli.

“Me llegó información por parte de tres periodistas que cubren a River que había llegado una orden extraoficial del club que, en el caso de que apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios, y si hubiese que poner un epígrafe o un graph, la orden de la directiva era ‘Geraldine, exmujer de Marcelo Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo’”, explicó Fernández.

“Y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona que contacté me dijo: ‘Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años’. Y no es menor, no es que estamos anunciando que esta separado a partir de ahora, es muy fuerte el detalle, súper”, agregó.

Por otro lado, el programa de espectáculos de El Trece también presentaron imágenes donde Marcelo Gallardo y Alina Moine habrían compartido una reunión en el mismo departamento.

Luli Fernández adelantó que la pareja haría oficial su relación dentro de 4 meses, es decir, en septiembre de 2022. Como se sabe, el DT de River Plate todavía no está divorciado, pero ya habría empezado a asesorarse.

Como se recuerda, la relación entre Marcelo Gallardo y la conductora de ESPN habría empezado a mediados de 2019, el mismo año en el que nació Benjamín Keanu, el cuarto hijo del ‘Muñeco’ con su todavía esposa.