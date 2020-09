Maribel Guardia ha sabido ganarse su público en México y pese a que se le ve muy saludable en las redes sociales, la actriz confesó que de joven casi queda paralítica debido a una embolia cerebral. Además, relató los dos momentos que estuvo cerca a la muerte.

En una reciente entrevista al programa Ventaneando, la artista de 61 años señaló que en dos ocasiones estuvo al borde la muerte. La primera fue cuando casi queda parapléjica por una embolia cerebral cuando era joven.

Sin embargo, jamás supo qué causó dicho suceso. Al final con tiempo y terapia física pudo recuperarse de su enfermedad. “Una vez me dio, parecía que era como un embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar. Y la verdad es que nunca supe qué era", contó.

"Me hicieron exámenes y me dijeron que se me iba a reventar una vena en el cerebro pero no sucedió. Sí me quedé paralítica y al final me curé, no supe ni cómo”, agregó.

El segundo momento que su vida estuvo en riesgo fue cuando casi se ahoga en la playa de Acapulco, ella contó que estaba al lado de su hijo Julián. “Nos llevó una ola y llegó un momento en donde yo ni pisaba, y yo lo solté para que nadara, pero le dio miedo y regresó a mis brazos. Gracias a Dios regresó a mis manos, porque hubiera sido una tragedia, nos hubiéramos muerto los dos”, concluyó la actriz costarricense.

