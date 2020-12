Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida como Maribel Guardia , es una actriz, cantante y conductora de televisión costarricense que se mantiene joven, aunque pasen los años. Y es que, a sus 61 abriles, conserva un rostro y una figura envidiable que siguen desatando pasiones entre sus millones de seguidores en Instagram, Facebook y otras redes sociales, a quienes mantiene al tanto con fotos y videos de sus actividades diarias.

Pero, ¿cuál es el secreto de Maribel Guardia para la eterna juventud? Cabe resaltar que su belleza no llega solo por casualidad ya que ella misma no teme compartir su método para desafiar el paso del tiempo que consiste en mantener un cuidado óptimo del cuerpo, tanto física y espiritualmente, a través de mantener una correcta postura, una buena alimentación y ejercitarse regularmente.

Maribel Guardia antes y después del Miss Costa Rica

Es difícil imaginar que, en determinado momento de su vida, Maribel Guardia llegó a sentir que “no era bonita” pese a que ahora su nombre es sinónimo de todo lo que es ‘fitness’. Y es que, desde muy joven, ya conquistaba algunos espacios y fue en un certamen en su natal Costa Rica donde la también empresaria descubriría su gran potencial que la llevaría a convertirse con los años en una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana.

“Tenía 19 años, vivía en Costa Rica y era una estudiante de psicología que pensaba casarse con su novio universitario cuando la denunciaron (inscribieron) para el certamen de belleza Miss Costa Rica. Su hermana mayor, quien asumió el cargo de madre cuando Maribel (Guardia) quedó huérfana a los nueve años, mandó su foto sin consultarla”, se lee en la entrevista que ofreció para el diario El Universal de México .

En aquel entonces, su apoderada vendió un anillo para comprarle un vestido tipo cóctel para el concurso de belleza, en el que participó junto a otras 20 muchachas de su edad. “Fui sin ninguna expectativa, me hicieron las entrevistas y al día siguiente me despierta mi mamá: ‘¡Qué ganaste Miss Costa Rica!’, ahí fue cuando todo cambió”, recuerda Maribel Guardia , cuya vida de ahí en adelante dio un giro inesperado.

Y es que tras su triunfo en el concurso de belleza, recibió un premio por parte de la prensa en México como “La más fotogénica”, algo que “hasta ella misma dudaba”. “Nunca fui fotogénica, yo tengo la cara muy redonda, era como una tortilla”, contó entre risas la hoy madre de José Julián Figueroa, el único hijo que procreó junto al cantante, compositor y actor mexicano Joan Sebastián , fallecido en 2015 a la edad de 64 años víctima de un cáncer a los huesos.

Maribel Guardia y sus comienzos en la farándula mexicana

Si bien actualmente es una de las estrellas mejores conservadas del espectáculo mexicano, Maribel Guardia no siempre consideró que la belleza fuera un arma a su favor, sobre todo en su primera incursión en televisión en el programa Noche a Noche junto a Manuel ‘El Loco’ Valdés y Mauricio Garcés, donde recuerdan que “no la dejaban ni hablar” y solo la “tenían de adorno sentada en medio de los dos”.

“Salía todo el programa sonriendo en lo que ellos hablaban y contaban chistes, pero yo era como un florero de ahí, eso me deprimió muchísimo (…) Un día dije ‘Voy a demostrarles que sí puedo hablar y empecé haciendo teatro’”, agregó Maribel Guardia , que comenzó su carrera en las tablas con la obra llamada ‘Los Caballeros de la mesa redonda’ en 1980 y no paró desde entonces, participando en más de 60 proyectos televisivos.

Uno de sus más recientes aventuras artísticas fue en el doblaje con la película ‘The Croods: A New Age’, secuela de una cinta infantil donde esta curvilínea abuela interpreta a una mujer de la prehistoria que es matriarca de su familia, con la que encontró muchas cosas en común a pesar de ser aparentemente diferentes y que espera ver junto José Julián, su nieto de apenas 3 años de edad.

Maribel Guardia y el secreto de su eterna juventud

En su diálogo con el diario azteca El Universal, la considerada “Mejor actriz protagónica de México ” reveló algunos de sus secretos para mantenerse joven y escultural, señalando que la clave de ello, es la “buena alimentación”, mantener una correcta postura al sentarse, realizar estiramientos y tonificación de músculos con ejercicios como el yoga, entre otros tips que le permiten ponerse ropa que usaba hace 46 años.