En la última emisión de “Mujeres al mando”, Maricarmen Marín sorprendió a más de uno luego de revelar que años atrás se comprometió en matrimonio con su novio, el productor de “Yo Soy” Sebastián Martins.

El integrante del jurado de “Yo Soy” se mostró bastante escueta al hablar sobre este episodio de su vida; sin embargo, compartió algunos detalles de cómo fue que Martins le entregó el anillo de compromiso en un viaje que realizaron a Las Vegas, Estados Unidos.

“Fue en el momento menos esperado. Fuimos a Las Vegas, pensamos (casarnos ahí), pero no. Asistimos a conciertos y espectáculos. Yo estaba saliendo de alistarme y me dijo: ‘creo que hay algo en tu cajón que te estás olvidando’. Nunca me imagine estar en una situación así. No sabía qué hacer, estaba confundida. Nos quedamos mirando y fue muy emocionante”, contó Marín.

La actriz reveló que Sebastián Martins estaba nervioso mientras esperaba su respuesta: “Estábamos los dos solos, no hubo una foto ni un testigo”, comentó.

Por otro lado, Maricarmen Marín resaltó que el productor de televisión le ha enseñado que es importante discutir los temas de pareja. “Yo siempre decía: ‘a mí no me gusta discutir’, pero lo que él me explicó cambió todo hasta el día de hoy, ya han pasado siete años. Qué importante es aprender del otro y sentirse tranquilo”, expresó la figura de Latina.

