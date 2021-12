Maricarmen Marín y Sebastián Martíns se convirtieron en padres este viernes 10 de diciembre. El productor confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde además compartió emotivas fotografías de la llegada de su bebé.

“Gracias Maricarmen Marín, por hacerme sentir esto, es increíble. Micaela, tu mamá y yo acompañaremos tu camino siempre”, escribió el productor del programa ‘Yo Soy: Grandes Batallas’.

Sebastián también celebró la fecha del nacimiento de la pequeña Micaela. “10 de diciembre del 2021. El día más feliz de mi vida”, añadió.

Tras dar a luz, Maricarmen Marín también usó sus redes sociales para celebrar el nacimiento de su pequeña hija. “Bienvenida hijita Micaela Martins Marín 10 de diciembre 2021″, escribió.

Más temprano, la cantante de cumbia había informado a través de sus redes sociales que se encontraba camino a la clínica para dar a luz. “Soñamos tanto con este momento. Aquí te esperamos, mi vida”, señaló.

Poco después, la conductora de televisión hizo un enlace en vivo con sus compañeras de “Mujeres al mando”, donde no pudo ocultar su emoción por la llegada de su primogénita.

“¡Buenos días chicas, aquí estoy! Feliz, emocionada, no saben cuánto he soñado este momento, me he imaginado tanto este momento que es inexplicable, me faltan las palabras. Ya estamos en la cuenta regresiva, es probable que tenga a mi Mica entre mis brazos en las próximas horas”, señaló.

Esta fecha coincide con el lanzamiento de la canción que Maricarmen Marín y su pareja le compusieron a su pequeña hija. El tema recién estrenado se llama “Tu camino”.

