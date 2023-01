Se volvió un ejemplo a seguir y más de uno tomó al pie de la letra sus consejos con la intención de tener una casa más bonita. Conocida como la reina de la limpieza, Marie Kondo se sinceró y realizó una confesión que tomó por sorpresa a sus seguidores y terminó volviéndose viral porque miles se identificaron rápidamente y por fin ‘dejaron de preocuparse’ porque ella tampoco pudo superar el reto. Y es que admitió que ordenar ya no es lo primero en su lista de tareas pendientes, ¿a qué se debe?. Aquí los detalles.

En 2021 nació su tercer hijo y la experta japonesa en organización se sentó a reflexionar sobre la maternidad y cómo esta cambia el día a día de cualquier persona, haciendo que las prioridades también se modifiquen.

Es así que a creadora del método KonMari reconoció en su página web que se había “relajado” a la hora de ordenar. “Justo después de que naciera mi hija mayor, me sentí incapaz de perdonarme a mí misma por no ser capaz de llevar mi vida como antes. Pero, con el tiempo, me fui relajando y, después de dar a luz a mi segunda hija, abandoné por completo mi necesidad de perfección”, escribió.

La confesión viral de Marie Kondo

Marie Kondo dejó de lado la organización máxima en su hogar y reconoció que, al ser madre, no se puede estar ordenando todo a cada rato, más aún cuando tienes que lidiar con tres niños.

“Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida”, confesó en una reciente entrevista con el ‘The Washington Post’ que causó tremendo revuelo mundial.

Marie Kondo admite que es imposible tener la casa ordenada con tres hijos. (Foto: @mariekondo / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Marie Kondo?

Junto a su esposo Takumi Kawahara tienen dos hijas, Satsuki y Miko, y un hijo, que nació en 2021. Con tres niños pequeños en casa, el orden no es lo más importante y hasta puede sonar a utopía.

“Hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero terminé dándome por vencida”, agregó.

Este cambio en su vida la ha llevado a escribir un nuevo libro llamado ‘El método kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal’, publicación que va más con su nueva filosofía en la que el orden ya no es lo primordial, sino tener una vida feliz y plena.