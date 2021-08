Mariella Zanetti tuvo un enlace en vivo con el programa “En boca de todos” luego que la actriz cómica se desmayó en el set del mismo espacio televisivo.

En conversación con el medio de espectáculos, la intérprete nacional explicó que el viernes 6 de agosto, día en que se desmayó, estuvo sin desayunar y sin almorzar.

“Es la primera vez que me pasa algo así de verdad. Me moría de vergüenza para comenzar porque lo que quería evitar era desmayarme adelante de todo el mundo. Primero, porque tengo a mi abuelita que está avanzada de edad y ella fue la primera que se preocupó, donde yo me presente, ella está ahí mirando. Segundo, porque jamás jugaría con mi salud de tal manera, a mi no me gusta ese tipo de bromas, yo me puedo jugar con todo, pero menos con esto”, contó.

“Lamentablemente no sé qué me pasó, debió haber sido el estrés, se me bajó la presión y estoy con un poco de anemia. No había cenado, no había desayunado y bueno, en el programa no había almorzado tampoco”, aclaró Zanetti.

Finalmente, Mariella Zanetti defendió al conductor Ricardo Rondón, quien no se había percatado de su desmayo el último viernes.

“A mí me da mucha pena la gente que ha sido muy injusta contigo porque en realidad a todos nos agarró de sorpresa eso”, dijo la exvedette.

