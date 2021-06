La hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, Gamille Ode, se presentó este jueves en “En boca de todos” para hablar de los complicados momentos que pasó en su infancia por ser hija de dos figuras públicas.

La joven de 18 años reveló que no tuvo amigos en primaria y contó duros episodios que pasó por lo que decían de sus padres.

“Hasta quinto de primera no tenía ni un solo amigo y a mí sí me incomodaba que se refieran de esa manera a mi mamá... Si supieran todo lo que hay detrás de la vida de un famoso”, comenzó.

Sobre la etapa de vedette de Zanetti, la joven señaló que en la actualidad no siente vergüenza del trabajo que desempeñó su madre.

“Al principio me daba un poco de vergüenza. Al fin de al cabo, gracias a eso mi mamá pudo salir adelante. Es un trabajo que, como cualquier otro trabajo del mundo, debe ser valorado y respetado”, acotó.

Sin embargo, mostró su incomodidad por mensajes que leía en redes sociales cuando subía un video al lado de Zanetti. “Me decían que iba a ser igual a mi madre (vedette) o que tenía el mismo futuro por mis bailes”, confesó.

Además, la joven universitaria se animó a contar una anécdota de su época escolar. “Hasta quinto de primaria no tenía un solo amigo, paraba en el recreo sola, comía sola. Hasta que me enteré un día que decían que era creída... Yo paraba con la señora del quiosco y para mi cumpleaños fue la única que me saludó porque no tenía amigos”, reveló.

Del mismo modo, habló sobre las críticas que recibía Ode por no tener supuestamente un trabajo estable. “A mí me incomodaba. Empezó como un personaje (’Supermantenido’) y la gente lo tomaba como que era verdad, pero él tiene sus cosas, siempre ha trabajado y tiene su departamento”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti revela que quería ser monja de niña

Mariella Zanetti revela que quería ser monja de niña porque una "madrecita" la convenció. (Video: América TV)