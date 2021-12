La conductora de televisión y actriz, Mariella Zanetti fue premiada como ‘La fría del año’ en el programa ‘América hoy’ debido a su reacción frente a la separación entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En la terna estaba la conductora de televisión Johanna San Miguel y la influencer y expolicia Jossmery Toledo. Para Janet Barboza fue justo que gane Mariella Zanetti y Ethel Pozo estuvo de acuerdo.

“Estaba yo llorando (por Melissa Paredes) y ella entró y dijo: ‘Aquí no se ha muerto nadie’”, señaló Pozo asombrada por la actitud de la actriz cómica. Mientras que Barboza señaló: “Mi querida Ethel ya había derramado dos litros de lágrimas cuando entra Mariella y dice esa frase”.

La premiada llegó al programa para recibir su galardón y defendió su reacción frente a la sonada separación de Melissa y Rodrigo, que se dio tras un ampay emitido en el programa de la periodista Magaly Medina.

“Hasta ahorita no sé por qué llorabas, nadie se había muerto... Nada dura para siempre. Si crees que todo va a durar eternamente anda armando (tus lágrimas)”, señaló Zanetti a su ingreso.

“Fuera de bromas yo aprendí algo con la vida, con el tiempo y las experiencias que uno no puede perder el tiempo llorando porque las cosas van a terminar, terminaron o porque no se dio (una relación), simplemente uno tiene que aceptar la situación y aprender a pedir perdón y a perdonar. Sobre todo, debemos aprender a no juzgar y menos a insultar, no despotriquen su odio por las redes porque detrás de una persona que lee esos comentarios hay una mamá y familia que sufre por eso”, reflexionó la actriz.

