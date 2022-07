La exMiss Perú, Marina Mora, se sometió a la banda gástrica a principios del 2021 y ahora luce una figura totalmente renovada gracias al consejo de su doctor. En una reciente entrevista habló del proceso que llevó y cómo se siente en la actualidad.

En conversación con el diario Trome, la exreina de belleza se mostró feliz por el cambio en su vida y reconoció que de vez en cuando se da un gusto; sin embargo, no hace desarreglos porque su cuerpo todavía tiene la memoria de la obesidad.

“Estaba en obesidad 1 y era fastidioso no poder controlar tu peso. Me realicé la cirugía bariátrica de la banda gástrica. Que no es una liposucción o tratamiento. Mi cuerpo tiene la memoria de la obesidad y eso exigía una medida más fuerte”, contó Mora.

Asimismo, Marina Mora contó que, tras llegar a su peso ideal, continúa su tratamiento con ayuda de especialistas, quienes le indican cómo tiene que afrontar su condición.

“Con la psicóloga, de la mano de la nutricionista, tomas conciencia. Es una enfermedad física y mental. Esto es un trabajo diario, hay que aprender a escuchar a tu cuerpo”, reveló Mora al citado medio.

Por otro lado, Mora también fue consultada por su percepción sobre la nueva Miss Perú Alessia Rovegno. La exreina de belleza le dio un consejo y le pidió que evite escuchar las críticas negativas.

“Lo más fácil es hablar mal, insultar, criticar. Me da pena cuando están desinformados. Que estudie oratoria, que se prepare en canto, entonación. Si gusta, que venga a mi escuela”, precisó Marina Mora.

