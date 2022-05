Vania Bludau finalmente rompió su silencio y accedió a conversar con el director periodístico de “Magaly TV: La Firme” para confirmar que fue víctima de maltratos físicos por parte de su expareja Mario Irivarren, según informó Magaly Medina.

La ‘Urraca’ contó detalles de esta conversación, en la cual la modelo terminó revelando que fue agredida por el exchico reality frente a varias personas en un local nocturno.

“Vania Bludau se entrevistó con mi director periodístico, José Luis, y a él le dijo que Mario la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur (de Lima) y que la había agarrado del cuello”, reveló la figura de ATV.

Magaly Medina aseguró que la exchica reality aún no se anima a denunciar estos hechos públicamente porque está esperando que sea Mario Irivarren quien admita que la violentó.

La influencer también habló frente a cámaras. Pese a que no quiso confirmar las agresiones físicas, dijo que ya había conversado con el exintegrante de “Esto es Guerra” para que asuma sus errores, sin embargo, no habría obtenido una respuesta afirmativa.

“Lo que me puso (Mario) es que no quiere lapidarse mediáticamente, decir ese tipo de cosas frente a cámaras (…) Yo voy a apelar de verdad a su buen juicio. (¿Si él me desmiente?) me daría mucha pena”, señaló Bludau.

VIDEO RECOMENDADO:

Tula Rodríguez se pronuncia tras acusaciones de la primera esposa de Javier Carmona

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra