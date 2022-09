Mario Irivarren acaparó las portadas de diversos medios después que fuera captado por las cámaras de “Amor y Fuego” en una discoteca besándose con una mujer identificada como ‘Leli’.

Según el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la mujer sería una brasileña que se dedica a la gestión financiera, tiene su propia marca de ropa, le gusta ir al gimnasio y tocar la flauta.

Tras la difusión de estas imágenes, las cámaras de “En boca de todos” buscaron al chico reality para consultarle sobre los rumores que indican que se habría dado una nueva oportunidad en el amor con la brasileña.

El modelo y chico reality aseguró que está soltero; sin embargo, dijo que no tiene problemas en ser grabado.

“Estoy soltero, pero no solo. Lo que yo hago o deje de hacer en mi vida no es relevante. Mis amigos me dicen ‘oye, no te importa que te graben’ y yo les digo que no porque estoy soltero. Cuando yo tenga una relación formal, es inevitable hacerla pública”, respondió Irivarren.

No es la primera vez que el modelo es captado saliendo con una mujer luego de dar por finalizado su romance con Vania Bludau, pues semanas atrás también fue captado saliendo de una fiesta con una joven a la que le prestó su abrigo.

