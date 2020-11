Demostraron ser grandes amigos durante varios años hasta que unas comprometedoras imágenes dejaron al descubierto sus verdaderos sentimientos. Esta semana Mario Irivarren y Vania Bludau hicieron noticia tras ser captados besándose y muy acaramelados durante el reciente viaje de la modelo a Lima.

Luego que ella regresara a Estados Unidos, los coqueteos entre ambos han continuado y no dejan de lanzarse piropos en redes sociales. Uno de los más recientes llegó por parte de ella, al caer rendida ante el físico del integrante de ‘Esto es guerra’.

Para el deleite de sus fans, Mario Irivarren compartió una serie de fotografías sin polo, exhibiendo sus músculos y tatuajes. “Entre bastidores”, fue la escueta leyenda de las fotos y a los pocos minutos llegó el comentario de Vania Bludau. “Dónde es que se da SUPER LIKE!?”, escribió junto a un corazón negro.

Mario Irivarren se mostró sin polo y Vania Bludau no pudo dejar de comentar. (Foto: @marioirivarren / Instagram)

Los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar y algunos aseguraron “qué hermosa, la más enamorada”, “qué hermosos se les ve juntos” y hasta “provecho”, en clara alusión a la llamativa figura del ‘guerrero’.

Mario Irivarren no se quedó atrás al demostrar la atracción que hay entre ambos y no dudó en poner una carita con corazones y un ‘like’ luego que ella subiera sus fotos en lencería.

Vania Bludau se mostró sensual y Mario Irivarren estuvo presente para comentar. (Foto: @vaniabludau / Instagram)

Tras la difusión por parte de Rodrigo González en Instagram de las imágenes de ambos besándose en un restaurante de la Costa Verde, se supo que el modelo planea viajar en diciembre a Miami para reencontrarse con ella y ante la pregunta de si mantienen una relación, sorprendió con su respuesta.

“Soy un joven soltero. Yo disfruto mi vida, entiendes. A lo que voy es que no doy relleno, ni explicaciones porque no me gusta, pero tampoco vivo escondiéndome, estoy en un lugar público, en un restaurante concurrido, sé que me pueden grabar, pero no me molesta (...) lo que se ve no se pregunta. Estoy contento con todo lo que ha sucedido este año, en lo personal, laboral, en lo sentimental, ha sido un buen año para mí”, dijo al programa de Rebeca Escribens.

VIDEO RELACIONADO

Mario Irivarren rompe el silencio tras ‘ampay’ con Vania Bludau

Mario Irivarren tras ser captado besándose con Vania Bludau

MÁS SOBRE FARÁNDULA PERUANA