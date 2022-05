El joven empresario y exchico reality, Mario Irivarren salió a defenderse de los ataques que ha recibido estos últimos días de su expareja, Vania Bludau, luego de que él presentara polémicos chats donde demuestra que tuvieron una relación tóxica.

Desde México, el empresario se comunicó con la productora de ‘América hoy’ para poner un punto final a las declaraciones en su contra y advertir que no va a parar hasta limpiar su imagen.

“En un inicio yo salí a aceptar mi parte del error, a hacerme responsable de mis actos y de mis malas decisiones. En esa entrevista, yo en ningún momento ataqué a Vania, a pesar de tener en mi mano todas las pruebas que he presentado, que mostraban un panorama bastante claro de cómo habían sido las cosas”, escribió Mario Irivarren

“Lo único que buscaba era parar con esta situación y encontrar mi paz y tranquilidad. Pensé que esa entrevista iba a ser el punto final, pero no fue así. No solo siguió atacándome a través de las redes sociales y de otros programas de espectáculos, sino también difamándome”, agregó.

Mario: “Todo tiene un límete”

Pese a haber admitido que tiene problemas de control de ira, Mario aseguró que no es un maltratador de mujeres, sino que tiene un carácter fuerte.

“Vuelvo a aclarar que es falso, una cosa es que yo acepte que tengo un carácter fuerte y que, en determinadas ocasiones, muy puntuales, puedo llegar a ser explosivo y otra muy distinta es que vaya a aceptar que se me acuse de agresor o maltratador como Vania ha querido hacer ver esto sin mostrar una prueba de nada”, señaló.

“Yo odio los escándalos mediáticos. (...) Todo tiene un límite y ese límite ya se sobrepasó por mucho. No tengo intenciones de atacar a nadie. Lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han querido hacer y no pienso parar hasta que así sea”, añadió.

Mario Irivarren respondió a su ex pareja.

