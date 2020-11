Ella en Miami y él en Vichayito, pero las redes sociales son su mejor ventana para que las muestras de amor no paren. El integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren y la modelo Vania Bludau siguen sorprendiendo a sus seguidores en Instagram con un derroche de ‘miel’ constante.

El ‘guerrero’ decidió tomarse unos días de relajo en el norte de Perú y no dejó de pensar en ella ni un segundo. Un claro ejemplo fue que mientras bronceaba tu piel bajo el sol le dedicó un tierno mensaje.

“Este lugar es casi perfecto, solo faltas tú @vaniabludau”, escribió. Sin embargo, ese no fue la única frase romántica que utilizó, pues luego dijo “cómo contrasta el color de tu piel con mi piel”.

Mientras disfruta del sol y la playa, Mario Irivarren no deja de pensar en Vania Bludau. (Foto: Instagram)

Baila para cautivarlo

Vania Bludau no se quedó atrás con las demostraciones de afecto y desde Miami se animó a realizar un sensual baile mientras disfrutaba de una copa de vino. El tema elegido como fondo musical fue ‘Esta noche’ de la colombiana Greeicy.

Como para que el mensaje sea más directo no dudó en etiquetar al ‘guerrero’ en su video junto a varios corazones rojos. Esto originó que él comparta el material en Instagram Stories con una pícara leyenda: “alguien páseme un babero”.

Vania Bludau se meneó al ritmo de la música para enviarle un regalo a Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

El sensual baile llegó después de que el ‘guerrero’ subiera una imagen sin polo y la modelo escribiera: “Solo paso por aquí a decir que yo tengo la foto completa (ah! y que te quiero mucho chico)”. Ante esto, Mario escribió “@vaniabludau la foto completa y mi corazón también! Te quiero mucho mi chica!”.

Mario Irivarren y Vania Bludau revelan la tierna manera en la que se llaman. (Foto: Instagram)

Hace unos días, Mario Irivarren y Vania Bludau hicieron noticia tras ser captados besándose y muy acaramelados durante el reciente viaje de la modelo a Lima. Luego de esto se supo que el modelo planea ir en diciembre a Miami para reencontrarse con ella y ante la pregunta de si mantienen una relación, sorprendió con su respuesta.

“Soy un joven soltero. Yo disfruto mi vida, entiendes. A lo que voy es que no doy relleno, ni explicaciones porque no me gusta, pero tampoco vivo escondiéndome, estoy en un lugar público, en un restaurante concurrido, sé que me pueden grabar, pero no me molesta (...) lo que se ve no se pregunta. Estoy contento con todo lo que ha sucedido este año, en lo personal, laboral, en lo sentimental, ha sido un buen año para mí”, dijo el integrante de ‘Esto es guerra’ al programa de Rebeca Escribens.

