Mario Irivarren se refirió a la reciente boda de Ivana Yturbe con el futbolista Beto da Silva. El modelo y ex integrante del reality “Esto es guerra” conversó con una reportera del programa “Amor y Fuego” y señaló que su expareja siempre tuvo intenciones de convertirse en madre muy joven.

El novio de Vania Bludau también aprovechó la oportunidad para enviarle buenos deseos a Yturbe en su nueva etapa como esposa.

“A mí me da gusto, ella quería casarse, ser mamá joven. Ojalá que pueda tener su hijo pronto y ojalá que le vaya súper bien. Los mejores deseos”, dijo Irivarren antes de perder la paciencia con la periodista, quien le consultó si conoce al futbolista Beto Da Silva.

“No vale la pena hablar de una ex relación, pregúntame de aquí en adelante”, expresó Mario un poco incómodo.

Además, Mario descartó que él tenga intenciones de casarse pronto. “Yo estoy joven, no pienso en eso, tengo 30 años y no siento que se me esté pasando el tren, me siento chibolazo”, señaló la pareja de Vania Bludau.

Mario Irivarren hace inesperada confesión sobre Ivana Yturbe

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron el miércoles 17 de febrero en Trujillo. El programa “Magaly TV: La Firme” difundió imágenes exclusivas de la íntima boda civil que se realizó en casa de Richard Acuña.

