Comodidad no es lo mismo que estar en pijama todo el día. En época donde el teletrabajo o home office se aplica en diversos países del mundo, no hay nada mejor que estar cómodos en casa, pero eso no significa permanecer toda la jornada con la ropa de dormir. Eso lo saben muy bien los integrantes de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren y Hugo García.

Diversos expertos coinciden en indicar que esto no debe realizarse, no solo por un tema de higiene, sino porque cambiarse y arreglarse con prendas que te gusten y te hagan sentir bien, también ayuda a la salud mental.

Si se trata de hablar de vestir a la moda y relajado, los integrantes del reality ‘Esto es guerra’ son una voz autorizada, pues cada día lucen sus mejores atuendos para asistir al programa o crear tendencia entre sus seguidores de las redes sociales.

“El hecho de estar en nuestro hogar no significa que tenemos que dejar de vestirnos como se debe, ya sea para el ‘home office’ o para un plan de domingo súper casero. Considero que hay numerosas opciones de looks para estar en casa cómodos y tan solo son con prendas universales que todos tenemos; por ejemplo, para mí las prendas que nunca me fallan son los buzos o los jogger holgados en tonos neutros, las poleras y los sweaters”, narró Hugo García.

Mario Irivarren, quien lanzó su propia marca ‘La Promo’, cuenta que si bien es tentador estar todo el día en pijama, vale la pena darle un plus de vanidad a tu día. “Puedes lucir un conjunto deportivo o uno mucho más casual. Al crear combinaciones de color y estampados tu look se verá mucho más pulido. La moda tiene un poder sorprendente para levantar el ánimo de cualquiera”.

En el caso de las mujeres, Mafer Neyra, modelo y novia de Hugo García, destaca que cada uno debe tener un estilo muy definido y sentirte cómodo teniendo las prendas básicas en el closet. “Eso sí con prendas versátiles y muy fáciles de combinar, a mí se me ha caracterizado por tener prendas con colores neutros y además que vayan acorde a mi estilo clásico moderno, por eso es importante tener un buen fondo de armario con prendas básicas así te motiva a que el pijama no se adueñe de nuestras vidas”, explicó la joven que también es imagen de la marca Reebok.

Hugo García y Mafer Neyra son novios y comparten el gusto por la tendencia 'athleisure'. (Foto: Reebok)

Durante la cuarentena por coronavirus, el uso de leggings, joggers y poleras marcaron tendencia, sobre todo los modelos holgados, con textura suave y colores neutrales que combinan con otras prendas. “Y es que vernos bien es clave para aumentar nuestra productividad y, sobre todo, sentirnos más animados. Pra mí, los pantalones deportivos hacen un notable regreso para convertirse en los protagonistas del athleisure. Consiguiendo un estilo tan cómodo con mucho estilo, perfectos para estar en casa”, agregó Didi Ibarra de Dolce placard.

VIDEO RECOMENDADO

Hugo García celebró la compra de su nuevo departamento

Hugo García celebró la compra de su nuevo departamento. (América Espectáculos)

MÁS SOBRE ‘ESTO ES GUERRA’