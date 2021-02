Mario Irivarren y Vania Bludau se convirtieron en blanco de duras críticas luego que ambas figuras de televisión fueron intervenidas por efectivos policiales en una casa de playa en Punta Hermosa el pasado fin de semana.

Las imágenes fueron difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme” y se logró observar que Vania y Mario encararon a los efectivos policiales que les pedían cumplir con el procedimiento. Ante esta situación, los modelos decidieron dar su descargo en “Amor y Fuego”, donde pidieron disculpas públicas.

“Yo me veo y solo siento vergüenza. Creo que ustedes me conocen y esas no son las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado”, dijo Irivarren.

“No me siento orgulloso para nada. La crítica y los comentarios no son para menos. Cuando uno se equivoca hay que saber reconocerlo”, añadió.

Vania Bludau también se refirió al respecto y dijo sentirse avergonzada. “No sé de dónde me puedo escudar porque las imágenes están más que claras. No puedo decir otra cosa que admitir que sí me da vergüenza de que haya salido todo eso. Se me escapó de las manos”, señaló la modelo.

“Fue una reacción mía hacia algo que me han dicho, pero no fue la mejor reacción. No puedo decir absolutamente nada más, la calentura del momento hizo que todo se nos escapara de las manos”, agregó.

