Mario Irivarren y Vania Bludau no ocultan su amor y han confirmado que existe algo más que una amistad entre ellos con un tierno beso en la playa. Como había anunciado el chico reality, quería reencontrarse con la modelo, por lo que tomó sus maletas y viajó fuera del Perú.

A través de sus stories en Instagram, el integrante de “Esto es guerra” compartió con sus seguidores que había tomado un avión y viajó al encuentro de su pareja. Según mostró, la modelo lo habría recogido en el aeropuerto.

El chico reality publicó una foto donde se le ve tomado de la mano de Vania Bludau en su auto. “Por fin”, es el breve mensaje que acompaña la romántica postal, donde destacan la diferencia entre sus colores de piel.

Sin embargo, la imagen que más ha llamado la atención de los famosos es un video publicado en las historias de Instagram de Mario Irivarren, donde se le ve al chico reality y a la modelo dándose un tierno beso en la playa.

Como se recuerda, hace algunas semanas Mario Irivarren y Vania Bludau fueron captados dándose un tierno beso en pleno atardecer a la salida de un conocido restaurante ubicado en la Costa Verde. El chico reality habló al respecto con las cámaras de “América Espectáculos”.

“Me ha grabado alguien de un celular en la cochera, no vivo escondido, no estoy haciendo nada malo, soy un joven soltero. Yo disfruto mi vida, entiendes. A lo que voy es que no doy relleno, ni explicaciones porque no me gusta, pero tampoco vivo escondiéndome, estoy en un lugar público, en un restaurante concurrido, sé que me pueden grabar, pero no me molesta”, declaró para el programa de Rebeca Escribens.

