Mayra Goñi realizó un video en su cuenta de Instagram para aclarar ciertas dudas de sus fans sobre la forma y el grosor de sus labios.

En los primeros minutos de su video, la actriz explicó que sus labios son “normales” y en algunas ocasiones se ven más gruesos, pero a consecuencia del maquillaje.

“Chicas, miren mi boca, ahí está para que estén en paz. Están normales mis labios, no me he puesto boca, lo que pasa es que por la publicación que puse ayer, parece que tuviera labios, es que me hicieron un maquillaje así como los que están de moda”, dijo la actriz.

En otro momento de su clip, Goñi admitió que alguna vez recurrió al ácido hialurónico, pero el resultado no fue el esperado.

“En algún momento, no les voy a mentir, que me puse. No sé si hace 8 meses o un año, no recuerdo exactamente cuándo. Yo de mona porque dije ‘ay, está de moda, quiero tener un poco más la bembita como la Kylie Jenner, las Kardashian’, y hermana, ¡me quedaba horripilante! ¡Horrible!”, contó.

“Tenía una bemba gigante que pesaba, yo de por sí ya tengo bemba, no, me veía súper mal. Yo nunca más me pondría ácido hialurónico, y tengo amigas que también se han puesto ácido para probar y no les ha quedado bien, a otras que les encanta”, explicó la actriz de la recordada telenovela “Ven, baila, quinceañera”.

Finalmente, Mayra Goñi explicó que tuvo que realizar otro procedimiento estético para retirar el ácido hialurónico de sus labios.

“Como no me gustó el resultado, me hice una vaina que te inyectan para diluir el producto. Yo no quería salir ni a la calle y todos en mi casa me hacían bullying, me quedaba muy mal. Créanme que no quiero saber del ácido en mi boquita”, concluyó.

null null

VIDEO RECOMENDADO

“EEG”, “Combate” y “BLT”: Las peleas en vivo más recordadas de los reality

Tras conocer la agresión que sufrió Elías Montalvo por parte de Mario Hart en el programa de Esto es Guerra, repasemos otros momentos que sucedieron en los reality de competencias.