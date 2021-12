Mayra Goñi sorprendió a algunos usuarios al revelar que se encuentra embarazada. La joven modelo publicó unas reveladoras fotografías para compartir su estado actual con sus más de tres millones de seguidores en redes sociales.

“Me moría por contarles que serán tíos (ojalá nunca me hubiera hecho ese tatuaje)”, señaló la actriz en la publicación donde muestra imágenes de su vientre y el resultado de un test de embarazo.

La publicación llamó rápidamente la atención de sus seguidores. Algunos la felicitaban por esta nueva etapa en su vida, mientras que otros le preguntaban quién era el padre. “Del Jhonny”, respondió la actriz refiriéndose a Gustavo Borjas, quien su pareja de ficción en la telenovela “Los Vílchez”.

La actriz anunció que está en la dulce espera, pero muchos usuarios notaron rápidamente que era una broma. (Foto: @mayragoni)

Otros internautas notaron que se trataba de una nueva broma por el Día de los Inocentes y se animaron a bromear con su publicación.

“Eso es mucho arroz con mariscos más nada”; “El terrible tacu tacu”, “Panza de gases”, “Te pasaste, feliz día”, “Me la creí por varios segundos hasta que me acordé de la fecha”, “Te creía si no era hoy”, “Qué bonito sería verte así, pero no caí. Feliz día del inocente”, fueron algunos de los comentarios.

Horas después, Mayra Goñi cambió el texto de su publicación, la cual cuenta con más de 67 mil ‘likes’, y confirmó que se trataba de una broma. “Feliz día de los inocentes”, señaló.

