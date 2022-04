La actriz Mayra Goñi, quien desde hace un tiempo radica en Estados Unidos, reveló en sus redes sociales que desea subir al menos 6 kilos, pues no le gusta verse “flaquita”.

La cantante confesó que desde niña fue cuestionada respecto a su imagen, incluso le decían que sufría de anemia. “Me decían ‘esta niña tiene que estar anémica’, yo tenía como 13 o 14 de hemoglobina”, comentó al inicio en un video publicado en su storie de Instagram.

En ese sentido, Mayra se sinceró y confesó que está buscando alguna solución para poder ganar peso.

“A mí no me encanta estar así flaquita, a mí me gustaría estar más papeadita. Entonces, no hago dieta ni nada, simplemente cuando me da ansiedad o algún tipo de preocupación se me quita el hambre por completo”, explicó.

“Quiero agrandar este estómago, acostumbrarle a meterle más comidita (...) ¿Cómo me agrando el estómago para comer más? Hay solución para las que están gorditas y no hay solución para las que estamos flacas y queremos ganar de peso. ¿Alguna recomendación para subir los menos 6 kilos más?”, preguntó la influencer a sus seguidores.

Mayra Goñi descarta tener anemia https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Nesty le pidió oficialmente a Mayra Goñi que sea su novia pero no salió como esperaba

Nesty le pidió oficialmente a Mayra Goñi que sea su novia pero no salió como esperaba