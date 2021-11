Meghan de Sussex concedió su primera entrevista televisiva ocho meses después de la polémica charla de los duques de Sussex con Oprah Winfrey. Esta vez, la exactriz sacó a relucir su lado más distendido en el programa The Ellen DeGeneres Show.

Dentro de la conversación con DeGeneres, la duquesa de Sussex reveló cuál fue su primera aventura empresarial a una edad muy temprana. “Recuerdo que cuando era muy joven, debí tener 8 o 9 años, comencé a hacer bandas para el cabello para vender”, dijo.

El primer negocio de Meghan

Meghan, de 40 años, explicó que estaba en la escuela primaria en ese momento y que usaba telas y bandas elásticas para hacer su propia línea de bandas para el cabello. Meghan le dijo a Ellen que tenía “una pequeña máquina de coser” que la ayudó a hacer los scrunchies.

“Mi mamá me llevaba a las fábricas en el centro de Los Ángeles y comprábamos los remanentes de las telas y el elástico”, recordó Meghan de Sussex. La exactriz, que se casó con Enrique de Sussex en 2018, luego vendía sus bandas a sus compañeros de la escuela.

Meghan de Sussex en el programa de Ellen DeGeneres. (Foto: YouTube)

Luego, Ellen interrogó a su invitada sobre si eso le dio gusto por vender otros artículos y expandir su negocio. “No, era una cosa en ese momento y supongo que ahora están de vuelta, la gente está usando bandas para el cabello otra vez”, respondió Meghan.

Luego, Ellen confesó que su esposa, Portia De Rossi, es fanática de las cintas para el cabello, a lo que Meghan respondió que algún día llevaría algunas para su vecina.

No es la primera que lo cuenta

Esta no es la primera vez que la exactriz habla sobre el negocio de su infancia. Durante la Cumbre de The New York Times DealBook a principios de este mes, Meghan habló por primera vez de su aventura empresarial cuando era niña.

“Recuerdo que cuando era muy joven, debí tener 8 o 9 años, comencé a hacer bandas para el cabello para vender”, dijo en una conversación con el presentador Andrew Ross Sorkin y el co-CEO y presidente de Ariel Investments, Mellody Hobson.

“Le pedí a mi mamá que me llevara al centro para conseguir trozos de tela en las tiendas de telas y venderlos como cinco por cinco dólares, quién sabe”.

