Hay momentos en la vida de una mujer que se pasa de la felicidad al dolor de la manera más inexplicable y es ahí cuando un mensaje de afecto o fuerza es más valioso que nunca. Esto lo experimentó en carne propia Chrissy Teigen , pues la esposa de John Legend sufrió un aborto espontáneo el pasado mes de septiembre a los cinco meses de gestación y en ese tiempo vivió una grata experiencia jamás pensada: Meghan de Sussex se puedo en contacto para apoyarla tras la pérdida de Jack. Esta es la historia de cómo dos mujeres estuvieron una al lado de la otra para acompañarse en una experiencia trágica.

La modelo estadounidense confesó en el programa ‘Watch What Happens Live!’ que la esposa del príncipe Harry, quien también vivió la pérdida de un bebé, se comunicó con ella y le hizo llegar una carta en la que hablaba del sentimiento de pérdida: “Sí, ha sido muy amable conmigo desde que conectamos (...) Me escribió por el bebé Jack. Pero sí, es realmente maravillosa y muy amable, tan amable como todo el mundo dice que es”.

En otro momento aseguró no entender por qué circulan tantos rumores sobre ella: “cuando ves todo lo que está sucediendo, piensas: ‘Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a la gente para que intenten hacerla parecer mala o una loca cuando en realidad es tan amable como todo el mundo dice que es?”.

También afirmó que conversó con la duquesa de Sussex sobre la entrevista que ofreció junto a Enrique de Sussex en el programa de Oprah Winfrey.

“Terminé viéndolo, y fue como... esto es grande’”, dijo Chrissy sobre el debate que surgió acerca del color de piel de su hijo Archie o sus pensamientos de no querer seguir con vida. “Pero también esperé mucho tiempo para verlo, así que ya había escuchado mucho sobre ello (...) Creo que ha sido muy honesta [y] abierta. Creo que su verdad ha sido su verdad desde el principio”, agregó.

Chrissy Teigen conoció a Meghan Markle por primera vez en el programa de televisión ‘Deal or No Deal’ y esta no es la única vez que la defiende de comentarios en su contra. En marzo de 2021 se reafirmó en que se estaba armando una “campaña de difamación” tras sus declaraciones frente a Oprah Winfrey sobre la familia real británica.

La duquesa de Sussex ya tiene a Archie Harrison Mountbatten-Windsor y está embarazada de su segundo hijo con el príncipe Harry, una niña que nacerá muy pronto, por lo que no pudo acompañarlo al funeral de Felipe de Edimburgo. A finales de 2020 confesó que había tenido un aborto espontáneo contando que “sabía, sosteniendo a Archie, que perdería al segundo”. Por su parte, la esposa de John Legend es madre de dos niños, Luna Simone Stephens y Miles Theodore Stephens.