La entrevista que Meghan de Sussex y el príncipe Harry han concedido a Oprah Winfrey ha provocado mucho más que una crisis en Buckingham. Mientras tanto son millones los que sueñan con ver algún día en The Crown la reacción de la Familia Real a esta exclusiva.

Incluso los fans The Crown barajan la posibilidad de que la actriz Zendaya sea la que interprete a Meghan Markle en una eventual nueva temporada. Algo que sería ideal sino fuera por un detalle: Peter Morgan, creador de la serie de Netflix, ya dijo hace meses que los Sussex no aparecerán en la historia.

Y no porque la plataforma de Netflix solo tenga planificado grabar seis temporadas, sino porque como autor, Morgan sigue una regla que le impide tratar el tema de la entrevista con la presentadora Oprah con la distancia con la que siempre escribe guiones relacionados con la realeza británica.

“Todos nos volvemos mucho más interesantes con el tiempo”, reveló Morgan hace unos meses en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter en la que le consultaron si ahora que los duques de Sussex habían cerrado un acuerdo con Netflix se atrevería a contar su historia en la serie The Crown.

“Meghan y Harry están ahora mismo en la mitad de su propio viaje. Lo que pasa es que yo todavía no sé cómo es ese viaje o cómo va a acabar. Yo les deseo toda la felicidad del mundo, pero me siento mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que pasaron por lo menos hace 20 años”, explica Morgan.

“Ahí es cuando ha pasado suficiente tiempo y tenemos la distancia suficiente para entender algo. Para comprender el papel que jugaron, su posición en la historia y también su relevancia. Suele ocurrir que algo que hoy nos parece tremendamente importante se acaba olvidando rápidamente mientras que otras cosas a las que no prestamos atención en el momento terminan siendo las más relevantes históricamente hablando”, añade.

“Ahora mismo no sé en qué parte del esquema de las cosas aparecerán en el futuro el príncipe Andrés, Meghan Markle o el príncipe Harry. No lo sabremos hasta dentro de mucho tiempo, que es cuando un suceso deja de ser periodístico y se convierte en histórico. Por eso no quiero escribir sobre ellos, ahora mismo ya hay muchos periodistas que lo hacen”, decía cuando nadie imaginaba que pocos meses después los duques iban a sentarse con la famosa presentadora Oprah Winfrey a narrar su verdad.

“También es necesario dejar que los sucesos reposen para que se conviertan en metáfora, que es cuando se vuelven de verdad interesantes. Ahora mismo por ejemplo es muy posible contar la historia de Harry y Meghan a través de la analogía con ejemplos del pasado, ya sea con Wallis Simpson y Eduardo VII; o con la propia Diana y el príncipe Carlos”, recuerda.