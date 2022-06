El Palacio de Buckingham ha tomado una polémica decisión en torno a la investigación por el caso de supuesto bullying de Meghan de Sussex a sus exasistentes. La casa real anunció que no publicará el resultado de la indagación contra la esposa del príncipe Enrique que inició el año pasado. La decisión de mantener en secreto los resultados generó polémica en Reino Unido.

Según un portavoz, tras la investigación realizada Buckingham ha decidido introducir algunos cambios en su política de recursos humanos. Dichas medidas se han dado a conocer tanto a los empleados como a los miembros de la familia real británica, pero los detalles de las mismas no han sido publicados en el informe anual de sus cuentas como se pensaba que ocurriría al finalizar la indagación.

“La investigación ha terminado y próximamente adoptaremos medidas sobre nuestras políticas y procedimientos, pero no se harán comentarios”, explicaba Michael Stevens, contable de la reina Isabel II del Reino Unido.

Meghan de Sussex y el príncipe Enrique. (Foto: AFP)

El supuesto ‘bullying’ de Meghan

El diario The Times publicó el año pasado que, en octubre de 2018, el entonces secretario de comunicaciones de los duques de Sussex había acusado a Meghan de Sussex de haber hecho bullying a dos empleados y de haber “menoscabado” la seguridad en sí mismo de un tercer trabajador durante su etapa como parte del palacio de Kensington.

La duquesa de Sussex lo negó todo, pero en marzo de 2021 el palacio de Buckingham decidió iniciar una investigación para averiguar qué había ocurrido. La casa real pagó la investigación a un equipo legal externo y anunció que los empleados involucrados con las acusaciones serían invitados a declarar.

Ahora, ni siquiera estos trabajadores involucrado sabrán el resultado de la investigación.

“La gente que participó en la investigación hizo un gran esfuerzo y puso en riesgo su reputación, por lo que el hecho de que no se les comunique el resultado es incomprensible”, dijo una fuente de la casa real al Daily Mail. “Creo que el no saberlo les decepcionará mucho pero, dado como se han estando gestionando las cosas, quizás no les sorprenda demasiado. La casa real parece tenerle pánico a la posibilidad de que Enrique y Meghan se enfaden”, agregó.

