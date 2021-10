Pablo Villanueva, conocido popularmente como ‘Melcochita’, reapareció en la pantalla chica luego de haber sido hospitalizado de emergencia en Estados Unidos tras su sufrir una descompensación.

En un enlace en vivo con el programa “Amor y Fuego”, el artista cómico explicó que casi sufre un derrame cerebral debido al estrés.

“Cómo estás, Peluchín. Ya mejorando porque tanta vaina de lavado de dinero, que mi hija tomó pastillas... yo ya tengo 85 años y ya no doy más, casi me da un derrame. Todo se va juntando”, dijo Pablo Villanueva a Rodrigo González.

El artista peruano recordó los síntomas que sintió previo a descompensarse. “Estaba en mi casa y sentí algo como que se me hinchó la vena, algo así, y rápido me llevó mi hija. (…) Ya estoy mejorando, estoy en reposo”, señaló. “Me han puesto inyecciones para que me calme.. Estoy un poquito más tranquilo”, acotó.

En otro momento, Melcochita se refirió escuetamente a su hija Yessenia Villanueva, quien días atrás habría atentado contra su vida. “No puede hacer esas cosas, a uno le choca”, mencionó al respecto.

En ese sentido, ‘Melcochita’ explicó que tiene familiares que dependen de él económicamente, como sus nietos y hermanos, quienes se encuentran delicados de salud, y a quienes tiene que ayudar.

“Tengo a mi hermana que tiene 90 años, que la cuido, a mi hermano que está delicadísimo. Tengo un montón de (gente) que depende mí. Yo los ayudo porque me nace, mi vida es así. Por eso yo no tengo edificio, ni tengo grande fortuna porque comparto con mi familia mi plata”, contó.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González habla del supuesto veto a Tula Rodríguez

Rodrigo González habla del supuesto veto a Tula Rodríguez (Fuente: Instagram) null