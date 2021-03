El 8 de marzo, se conmemoró en el mundo el Día Internacional de la Mujer, fecha que reivindica la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. En ese contexto, Melenie, la hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, hizo pública su denuncia por abuso sexual que sufrió por parte de un familiar.

Con un texto difundido en su cuenta de Instagram, Melenie Carmona detalló a modo de carta dirigida a su agresor y fechada en noviembre 2016, la situación que vivió. “Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, comenzó en su relato la joven.

MELENIE CARMONA REVELA EL TERROR QUE VIVIÓ

La joven influencer, que entonces tenía solo 17 años, destapó que aquel día se quedó dormida temprano y se despertó en la madrugada cuando su agresor, de quien no reveló su identidad, tocó la puerta de habitación: “Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”, continuó.

Melenie, la hija de la cantante Alicia Villarreal y el cantante Arturo Carmona, hizo pública su denuncia por abuso sexual (Foto: Instagram/Melenie Carmona)

La también modelo contó que se quedaron al cuidado de ese familiar porque su madre y su padrastro, Cruz Martínez, estaban fuera de la ciudad. Melenie Carmona reveló que tuvo que encerrarse en el baño durante dos horas tratando de asimilar lo que acaba de vivir. Asimismo, confesó que todo este tiempo se había sentido culpable de lo que había pasado y, peor aún, que hasta la fecha tiene que seguir conviviendo con su agresor “todas las navidades” porque “hasta la fecha mi abuela no sabe”.

La joven de hoy 22 años, reveló que sus allegados le cuestionaron no haber hecho algo mientras sufría el abuso sexual, a lo Carmona reveló que “uno no sabe lo que viva la otra persona hasta que le pasa, quedé totalmente paralizada, no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos, y me arrepiento de ser tan inocente y tan ilusa, de no haber tenido el valor de pararme, moverme o golpearte”.

“Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma, y te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia, y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días”, sentenció la joven.

EL APOYO DE SU PADRE, ARTURO CARMONA

Ante el destape público, su padre Arturo Carmona escribió en el post de Melenie: “Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”.

Luego, el actor utilizó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado sobre la complicada situación que vive su hija.

“Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima hemos tomado la decisión de hacer por única ocasión este comunicado”, comenzó escribiendo el intérprete de 44 años.

