Luego que Yahaira Plasencia aseguró que nunca se interpuso en la relación de Melissa Klug y Jefferson Farfán, la empresaria declaró para un medio local, donde aseguró tener reveladores chats que evidencian que la salsera fue la manzana de la discordia en su historia de amor con el futbolista.

En declaraciones para el Trome, Klug dijo que aún guarda los mensajes de Plasencia: “Hay que tener una verdadera con... ciencia. ¡Qué increíble! Le recuerdo que aún guardo sus mensajes (por el caso de Jefferson Farfán) por si le dio amnesia”, manifestó.

“Como siempre le digo, tiene cara de concreto. Ella solita se pone una lápida”, añadió para el mismo medio local.

Como se recuerda, Yahaira brindó una entrevista al diario Trome donde desmintió a Melissa Klug, quien la calificó de ser una ‘quita maridos’ al meterse con Jefferson Farfán cuando ellos aún eran una familia.

“Muchos aseguran que te metiste en una relación, ¿qué sientes?”, le preguntaron a la salsera y ella respondió así: “Nada, porque nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quita maridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”.

