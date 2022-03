La popular ‘Blanca chuicuito’, Melissa Klug reveló que necesitó ayuda profesional tras terminar su larga relación con el futbolista Jefferson Farfán, quien es padre de su dos hijos, Adriano y Jeremy Farfán.

“Cuando me separé es un tiempo en el que necesitaba apoyo profesional por muchos años, luego entendí que la vida continua, no se ha muerto nadie, nadie se ha muerto por amor. Yo le abro las puertas al amor y se me equivoco, me vuelo a enamorar, no le cierro las puertas al amor”, reveló Melissa Klug.

“Hoy en día estoy feliz y contenta, estoy como retrocediendo”, agregó la madre de cinco hijos sobre su relación con Jesús Barco, de quien se separó por algunos días tras una pelea, sin embargo, hoy viven su romance y sigue en pie sus planes de boda.

Melissa Klug y Jefferson Farfán confirmaron su separación en julio del 2015. En ese momento, el deportista emitió un comunicado en el que explicó que se separaron en buenos términos por el bien de sus hijos.

“El único punto a aclarar es que me encuentro separado de la madre de mis dos hijos hombres. Esta separación ocurrió desde antes de la Copa América y no como se ha venido especulando que ocurrió hace poco –donde se ha referido al reciente amtromino de un buen amigo mío”, señaló el comunicado emitido por el delantero en ese momento.

