Melissa Paredes abrió su corazón y en la entrevista que ofreció a “Mujeres Al Mando” se sinceró sobre sus sentimientos hacia Anthony Aranda, el bailarín con el que desde hace un mes tiene oficialmente una relación.

La modelo fue consultada por Thaís Casalino sobre qué significa su nueva pareja en su vida y ella respondió sin reparos: “Me salvó de todas las formas en las que se puede salvar a alguien”.

Sobre el ‘ampay que protagonizó con Aranda, la exmiss Perú manifestó: “ Yo no pedí que sacaran unas imágenes mías (...) Ese momento fue maravilloso, pero fue manchado por todo lo que de dijo y por absolutamente todo lo que se habló después”

“Y solo él y yo sabemos por qué te digo que fue tan bonito”, agregó. Luego, explicó cómo iban a hacer para dar a conocer su relación. “Nosotros íbamos a esperar hasta diciembre para poder estar juntos realmente”, dijo y reveló el motivo de que tuvieran que dejar que pase el tiempo.

“Porque (para esa fecha) yo ya iba a estar divorciada, con firma, ya estaba hablado... Y nos íbamos a esperar y ahí no iban a decir que yo estaba casada (...) Yo sé mi verdad, esa persona (Rodrigo Cubha) sabe su verdad y Antony sabe su verdad”, precisó.

Sin embargo, a pesar de que ya todos saben que están juntos, aún no pueden mostrarse en público libremente. “No podemos salir a la calle de la mano caminando, no podemos ir a tomar un helado, no podsemoa hacer cosas de una pareja normal, ¿por qué? Por esta sociedad”, finalizó.

Recordemos que fue en octubre de 2021, que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un ‘ampay’ de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, su compañero en el programa “Reinas del show”, quienes fueron captados besándose al interior de la camioneta de la modelo.

Tras la difusión de las imágenes, no se presentó más en el programa conducido por Gisela Valcárcel, ya que ente el ojo público, la conductora tenía un matrimonio feliz con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el padre de su única hija.

Sin embargo, salió al frente para hacer su descargo en “América Hoy”, espacio en el que trabajaba como conductora. Aquí, entre lágrimas, Paredes contó que estaba distanciada de su esposo antes del ‘ampay’, pero que vivían juntos porque “no tenía a donde ir”.

“Él (por Rodrigo Cuba) y yo acordamos algo. Acordamos algo desde que yo sentí un gusto por alguien (por el bailarín), le conté. Eso fue a fines de setiembre. Él me dijo si podíamos arreglarlo”, contó Melissa entre lágrimas.

Finalmente, Melissa Paredes dijo que se alejaría del programa matutino por tiempo indefinido y en ese transcurso, la expresentadora se divorció de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y se mudó junto a su hija Mía a otro departamento.

