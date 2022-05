La exconductora de televisión y actriz, Melissa Paredes, reveló que perdió 20 mil dólares tras su divorcio con Rodrigo Cuba porque hizo un mal acuerdo debido a que se encontraba presionada y se sentía mal.

Así lo contó en una entrevista exclusiva para la web de Trome, donde fue consultada por la deuda que el futbolista señaló tener con ella en una aparición que tuvo para el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’.

“Mira, me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio. Te cuento que para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60 mil dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10 mil que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros, que no los toco porque en el futuro pienso comprarme mi departamento. La plata que dimos para ese inmueble, en el que vivíamos, fue la cuota inicial y la idea, al principio, era que si pasaba algo se vendía para dividir el dinero en partes iguales y cada uno se iba a otro departamento. Pero bueno, hice un mal acuerdo, estaba presionada, me sentía mal”, señaló la actriz.

“Él tenía que darme 60 mil y me dio 40 mil, perdí 20 mil, más toda la decoración en la que también invertí, hasta mi árbol de Navidad. Ahora me río y digo ‘qué pelotuda fui’. Hablo de esto no para enfrentarme al padre de mi hija, sino para aclararle el panorama a Magaly (Medina) y ‘Peluchín’ que hablan cosas que no son, todo lo que he tenido lo gané con mi trabajo. Igual tengo 31 años, me falta mucho por vivir, por ganar, creo que la vida recién empieza”, agregó.

Además, dejó en claro que tras su divorcio no ha bajado de status como se especula. “Yo vengo de vivir en tierra, soy de Ventanilla. No es bajar de estatus, para mí es tener paz, tranquilidad, no hay nada más bonito que sentirte bien contigo misma”. Y aclaró que su pareja trabaja y cada uno paga sus cosas.

Reconciliación con Janet Barboza

Paredes aseguró que ha aprendido de sus errores, pero criticó que haya mujeres que se hagan a las modositas cuando también han pasado por lo que ella vivió, entiende que esto pasa porque vivimos en un país donde a la gente le gusta mirar la paja en el ojo ajeno.

“Reconozco que como muchos he cometido errores en mi vida, pero uno aprende. Creo que el tema conmigo pasa porque no me gusta ver la maldad de la gente, parezco ruda porque así me vendo en la televisión, no quiero creer que hay maldad, confío mucho en las personas, algún día aprenderé. No soy vengativa, la venganza no trae nada bueno”, mencionó.

“(¿Conversarías con la señora Janet Barboza? Puedes creer que soy tan tonta que sí. A veces, como que me da nostalgia, soy sentimental y no le guardo rencor a nadie, ni a Magaly. Algunos me dicen que estoy loca. Quién sabe si algún día me siente con la Barboza, ojalá no nos salgamos peleando”, agregó.

Relación con Ethel Pozo

También no descartó retomar su relación amical con Ethel Pozo tras su encuentro con ella en la puerta de Jockey Club, donde se realizaría un concierto, en el que tuvo sentimientos encontrados debido a que no se veían por varios meses. Sin embargo, todo salió muy bien: “Nos dimos un abrazo y las palabras sobraron”, dijo.

“En su momento nos tuvimos mucho cariño, cosa que no sucede con muchos compañeros de televisión, pero con Ethel hubo una conexión especial y veremos si se retoma o quizás no. Yo respeto lo que ella piensa, imagino que ella también respeta mi forma de pensar, al fin y al cabo, uno no elige la vida de nadie, cada uno elige su propia felicidad”, sentenció.

