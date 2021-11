Este lunes 8 de noviembre se dieron a conocer más detalles de la lucha legal entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes en el Poder Judicial. El programa “Amor y Fuego” reveló las exigencias del futbolista peruano en la demanda que interpuso a la madre de su hija en el Cuarto Juzgado de Familia.

En el mencionado expediente también figura la transcripción de una polémica conversación entre Melissa y Rodrigo. El audio fue grabado por la exconductora del programa “América Hoy”, donde ella calificó de psicópata al deportista.

Según el documento, la actriz intenta charlar con Rodrigo Cuba, pero él prefiere guardar silencio. Melissa intenta calmar la situación asegurándole al padre de su hija que no tiene alguna grabadora para registrar la conversación y segundos después se habría quitado su ropa como muestra de ello. Pese a esto, Rodrigo no le cree y le pide que se vuelva a vestir.

Esta conversación ya había sido mencionada por la conductora Magaly Medina, quien insinuó que Paredes seducía a Cuba en dicho audio, pese al ‘ampay’ de la actriz con el bailarín Anthony Aranda.

Esta idea de seducción fue reforzada en la reciente edición de “Amor y Fuego”. Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre también señalaron que Paredes tenía intenciones de seducir a su aún esposo.

Además, en el audio Melissa Paredes admite frente al ‘Gato’ que la retiraron del trabajo, hecho que la presentadora luego negó en un comunicado.

Esta es la conversación donde Melissa Paredes intenta seducir al ‘Gato’ Cuba, según ‘Amor y Fuego’ . Video: Willax TV

Conversación entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes

Melissa Paredes: Oye Rodri, tú sabes que me botaron del trabajo, de todo.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba: uhmmm

M: No te estoy grabando por si acaso

R: No sé si tienes algo en el cuerpo, no lo sé

M: Revísame si quiere... tócame

R: No te estoy tocando, no te estoy tocando, por si acaso

M: No te estoy diciendo que me toques, pero mira

R: No te estoy mirando porque de ahí vas a acusarme de cualquier cosa

M: No tengo nada, mira

R: No, no te voy a mirar, de ahí me vas a acusar de cualquier cosa

M: No entiendo por qué no miras, mira, no tengo nada... ves, viste

R: No

M: Mira pues

R: No, no voy a ver

M: Bueno, ¿sabes que estoy sin trabajo? Rodrigo, no quieres ver que no tengo nada

R: No, no te calatees porque no quiero ver

VIDEO RECOMENDADO