Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, estrenó su canal de YouTube y tuvo como primera invitada a Melissa Paredes, su excompañera de conducción en el programa “América Hoy”.

Como parte de su programa estreno, ‘Giselo’ reveló detalles de su arduo trabajo para concretar su proyecto en la importante plataforma.

“Sé que muchas personas se burlan, pero me ha costado y lo logré. He logrado comprar mis cámaras, algo que tanto soñé”, expresó al inicio de su programa virtual.

‘Giselo’ entrevistó a Melissa Paredes

Como parte del programa “Edson pa’ qué más”, el conductor hizo una rueda de preguntas a Melissa Paredes, donde la modelo terminó revelando que no eliminaría a nadie de su vida “porque todo pasa por algo”.

“Cuando a uno le pasa algo, uno no tiene que preguntarse por qué me pasa esto a mí, sino para qué me está pasando esto y en qué me voy a convertir después de esto”, dijo Melissa en entrevista.

Edson Dávila recibe críticas sobre su canal de YouTube.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez evita pronunciarse sobre el caso de Vania Bludau

Christian Domínguez tuvo una relación sentimental con Vania Bludau.